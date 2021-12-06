Деревянченко после поражения от Адамеса: немного отдохну и подумаю, что делать дальше

Украинский боксер Сергей Деревянченко (рекорд 13-4, 10 побед нокаутом), выступающий в среднем весе, высказал свое мнение по поводу боя с Карлосом Адамесом (рекорд 21-1, 16 побед нокаутом). Наш спортсмен уступил представителю Доминиканской Республики решением судей, двое из которых отдали преимущество Адамесу.
«Я ожидал, что соперник будет так боксировать. Это был очень равный и тяжелый бой. Я немного отдохну и вернусь на ринг. Подумаю, что мне делать дальше. Я люблю бокс, люблю шоу. Спасибо моей команде», — сказал Деревянченко.
Победитель боя между Сергеем Деревянченко и Карлосом Адамесом получил право на поединок звание обязательного претендента по версии WBC с бывшим чемпионом мира из Мексики Хайме Мунгуйей.
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