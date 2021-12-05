Деревянченко и Адамес прошли процедуру взвешивания

С 5 на 6 декабря украинец Сергей Деревянченко (13–3, 10 KO) проведет 10-раундовый рейтинговый бой с Карлосом Адамесом (20–1, 16 KO) из Доминиканской Республики.
Накануне боя боксеры прошли официальную процедуру взвешивания. Украинец легче соперника всего на 200 грамм.
Результаты взвешивания
Сергей Деревянченко – 72,1 кг
Карлос Адамес – 72,3 кг
Бой состоится в Лос-Анджелесе на арене Стэйплс Центр. Поединок пройдет в андеркарде сражения между Джервонтой Дэвисом и Исааком Крусом.
Деревянченко будет драться впервые с сентября прошлого года. В последнем бою Сергей уступил Джермаллу Чарло и не сумел отобрать у американца чемпионский титул WBC в среднем весе.
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