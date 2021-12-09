Депутат Верховной Рады призвал нацполицию и главу МВД заняться случаем с угрозами Селезнева в адрес Сенькива

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Європейська солідарність» Алексей Гончаренко отреагировал на угрозы нападающего «Миная» Евгения Селезнева журналисту и ведущему «ТаТоТаке» Андрею Сенькиву.

«Ну что, не политиками едиными.

Тут футбольному журналисту Андрею Сенькиву угрожает футболист Евгений Селезнев.

Национальная полиция Украины и лично Денис Монастырский (министр внутренних дел), прошу взять под свой контроль этот случай не просто хамства, но и угроз физического насилия.

В нашей стране должен быть порядок. И он будет. Точка», – написал Гончаренко в своем фейсбуке.

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