Депутат Верховной Рады призвал нацполицию и главу МВД заняться случаем с угрозами Селезнева в адрес Сенькива

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Європейська солідарність» Алексей Гончаренко отреагировал на угрозы нападающего «Миная» Евгения Селезнева журналисту и ведущему «ТаТоТаке» Андрею Сенькиву.
«Ну что, не политиками едиными.
Тут футбольному журналисту Андрею Сенькиву угрожает футболист Евгений Селезнев.
Национальная полиция Украины и лично Денис Монастырский (министр внутренних дел), прошу взять под свой контроль этот случай не просто хамства, но и угроз физического насилия.
В нашей стране должен быть порядок. И он будет. Точка», – написал Гончаренко в своем фейсбуке.
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