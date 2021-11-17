«Делом Хачериди» в CAS займется один из боссов «Ювентуса»

ФК «Динамо» (Брест) подал апелляцию в Спортивный суд Лозанны с целью добиться отмены решения ФИФА, удовлетворившей иск украинского защитника Евгения Хачериди.

Согласно вердикту Палаты споров ФИФА, вынесенному ранее, «Динамо» (Брест) обязан выплатить Хачериди 1 миллион долларов в качестве компенсации за нарушение клубом контрактных обязательств.

Как рассказал в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua спортивный юрист, руководитель «ISKOR Sport Lawyers Agency» Илья Скоропашкин, белорусский клуб воспользовался правом обжаловать это решение в CAS.

«Мотивировка позиции белорусского клуба занимает несколько страниц. Не хотел бы давать прогнозы относительно хода данного процесса. Отмечу лишь, что нам вряд ли стоит ждать быстрого решения. Сроки рассмотрения даже простых дел в CAS составляют в среднем около полугода. В более сложных случаях процесс затягивается на значительно больший отрезок времени.

Дело рассматривается единоличным арбитром, а не коллегией из трех арбитров, как это часто бывает. Этим арбитром выступает итальянец Чезаре Габазио».

Чезаре Габазио является экспертом по спортивному праву. В 1994 году он получил степень магистра корпоративного права в Университете Боккони в Милане. В январе 2021 года он вошел в состав руководства туринского «Ювентуса», занимая пост генерального юрисконсульта. Параллельно Габазио ведет судебные дела в качестве арбитра CAS.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Спортивный юрист: Брест не платил Хачериди, объясняя проблемы коронавирусом

Хачериди: Новый клуб? Посмотрим, как дальше будет

«Петраков заслужил быть главным». Бессонов — о выходе сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.