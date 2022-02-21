Дебютные мячи Нереса и красота от Мудрика: видео всех голов «Шахтера» на зимних сборах

Дебютные мячи Давида Нереса, красота от Михаила Мудрика, удар Жуниора Мораеса пяткой и другие. Пресс-служба «Шахтера» представила все голы донецкой команды на зимних сборах 2022 года в Турции.

19 февраля завершилась зимняя подготовка «оранжево-черных» в Белеке

Утром «Шахтер» провел тренировку, а во второй половине дня – контрольный матч с «Ригой», который складывался из двух таймов по 30 минут. После игры команда поужинала и отправилась в аэропорт. Перелет в Киев занял около двух с половиной часов.

В воскресенье, 20 февраля, главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби предоставил футболистам выходной, а с понедельника команда будет готовиться в Святошино к матчу 19-го тура Премьер-лиги с «Металлистом 1925», который состоится 26 февраля в Харькове.

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