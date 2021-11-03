Де Пена: «Динамо» будет стараться до самого конца

Полузащитник «Динамо» Карлос Де Пена дал комментарий после матча с «Барселоной» (0:1) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов.

«Думаю, ничья была бы справедливым результатом, потому что у нас были шансы, были четкие ситуации, в которых нужно было забивать. Конечно, в таких матчах все решают детали. Они были готовы забить, а мы не сделали этого, поэтому поедем домой в плохом настроении. Мы заслужили большего в этом матче.

Мы все еще можем бороться за шесть очков. Нужно поработать над финишным спуртом, надо забивать и набирать очки. Будем стараться до самого конца, но для начала нужно проанализировать эту игру и посмотреть, что мы можем улучшить. Затем подумаем о «Баварии». Будет крайне сложный матч. «Бавария» набрала 12 очков из 12-ти, это одна из лучших команд в мире», — сказал Де Пена.

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