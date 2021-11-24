Де Дзерби выставил трех украинцев в основе «Шахтера» на матч с «Интером»

Стали известны стартовые составы «Интера» и «Шахтера» на очный поединок в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Игра начнется в 19:45 на стадионе «Сан Сиро».
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Раноккья, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Мартинес, Джеко.
«Шахтер»: Трубин, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Тете, Педриньо, Соломон, Фернандо.
Напомним, что «Шахтер» находится на последнем месте в группе с одним очком. Только в случае победы у украинской команды останутся шансы пробиться в евровесну. «Интер» идет на втором месте с семью очками. Чемпион Италии отстает на два пункта от мадридского «Реала» и опережает на один балл «Шериф».
Ранее ожиданиями от матча «Интера» и «Шахтера» поделился Олег Матвеев.
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