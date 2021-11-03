Де Дзерби: в Лиге чемпионов в основном мы играем хорошие матчи

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов.

«Сегодня мы очень хорошо играли, но, думаю, тоже хорошо сыграли с «Интером».

В первом матче с «Реалом» хорошо выглядели. Футбол состоит из эпизодов – первый гол пропустили после автогола Кривцова, а второй – ошибка после аута.

Даже с «Шерифом» – уступили 0:2, но пропустили два очень глупых гола, теряли мяч в ключевых позициях, и оттуда «Шериф» проводил контратаки. Думаю, в основном мы играли в Лиге чемпионов хорошие матчи.

Есть три ключевые вещи, которые мы должны делать, чтобы в следующих сезонах ЛЧ играть лучше: во-первых, победить в УПЛ, во-вторых, видеть прогресс молодых игроков, как Судаков, Мудрик, Бондаренко и остальных, в-третьих – трансферы, особенно на те позиции, где нам нужна скорость, техника, которых сейчас не хватает.

Сегодня мы провели очень хороший матч на «Бернабеу». Печально, что мы сегодня уезжаем очень злыми и без очков, печально и потому, что провели очень хороший матч.

Наши шансы на евровесну? Ждем результата матч «Шериф» – «Интер», а потом посмотрим. Мы приехали сюда победить. Еще осталось две игры, и мы попробуем их выиграть.

Считаю, что группа проявилась странной. Никто не ожидал, что мы проиграем «Шерифу», но еще больше не ожидали, что они выиграют в Мадриде (2:1). Если мы победим в двух матчах, у нас будет семь очков, мы должны над этим работать, – сказал Де Дзерби.

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