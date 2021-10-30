Де Дзерби: в Лиге чемпионов наша единственная ошибка – когда мы проиграли в Тирасполе

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби подвел промежуточные итоги выступления команды в групповом этапа Лиги чемпионов.

«Я просто думаю, что, если мы не хотим закончить на последнем месте в таблице Лиги чемпионов, мы должны добиться двух побед. Все изменилось не только потому, что «Шериф» победил «Шахтер», но в особенности и после его победы в Мадриде. В тот момент взгляд на эту группу поменялся у всех.

Думаю, в Лиге чемпионов наша единственная ошибка – когда мы проиграли в Тирасполе. С «Реалом» в первом тайме мы очень хорошо сыграли. Первый мы пропустили из-за автогола, второй – когда наш аут был чистой ошибкой. После второго гола матч был для нас сложнее. Но и против «Реала» в первом тайме, и против «Интера», я считаю, мы играли хорошо», — приводит слова Де Дзерби пресс-служба клуба.

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