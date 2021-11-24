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Де Дзерби: у Шевченко непростая ситуация в «Дженоа», но он может вытащить команду

Игорь Яслик
Игорь Яслик
24.11.2021
18:13
Новость
Футбол

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о перспективах Андрея Шевченко в клубе итальянской Серии А «Дженоа».

«У Шевченко очень непростая ситуация в «Дженоа». Серия А — непростой чемпионат, а в «Дженоа» в последние годы фактически постоянно борется за выживание. Думаю, у Шевченко есть знания и опыт, чтобы вытащить команду из непростого положения», — сказал Де Дзерби в интервью ресурсу SportArena.

Напомним, что карьера Андрея Шевченко в «Дженоа» началась с поражения от «Ромы» (0:2) в матче 13-го тура Серии А. Генуэзцы после этого проигрыша опустились в зону вылета чемпионата Италии.

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