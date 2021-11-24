Де Дзерби: у Шевченко непростая ситуация в «Дженоа», но он может вытащить команду

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о перспективах Андрея Шевченко в клубе итальянской Серии А «Дженоа».

«У Шевченко очень непростая ситуация в «Дженоа». Серия А — непростой чемпионат, а в «Дженоа» в последние годы фактически постоянно борется за выживание. Думаю, у Шевченко есть знания и опыт, чтобы вытащить команду из непростого положения», — сказал Де Дзерби в интервью ресурсу SportArena.

Напомним, что карьера Андрея Шевченко в «Дженоа» началась с поражения от «Ромы» (0:2) в матче 13-го тура Серии А. Генуэзцы после этого проигрыша опустились в зону вылета чемпионата Италии.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Евровесны не будет, Гармаш забивает даже в ЛЧ: пять главных выводов по матчу «Динамо» с «Баварией»

Только выездная победа над «Интером» оставит «Шахтеру» шансы на евровесну

Месси едет к Гвардиоле, Шериф борется за плей-офф Лиги чемпионов: за кем следить 24 ноября

«Шахтеру» отчаянно нужна победа над «Интером», но в Италии у «горняков» очень мало шансов

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.