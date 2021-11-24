Де Дзерби: сложно играть в Лиге чемпионов из-за уровня УПЛ

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от матча с «Интером» (0:2) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

«Вижу огромную разницу между чемпионатом и ЛЧ. Уровень совсем другой. Поэтому нам было очень сложно играть. Да, нам не хватало четырех игроков, в том числе Патрика, Исмаили. Степаненко тоже себя плохо почувствовал. Если бы мы набрали одно очко — было бы то, что заслужили. Наши молодые футболисты смогут показать свой прогресс, мы тогда сможем играть по-другому.

Замена Степаненко? Он сам попросил замену, потому что и до матча себя чувствовал не очень хорошо. Он сам попросил, я его заменил.

Мы до сих пор не на том уровне, что «Реал» и «Интер». А если мяч был 100 раз в штрафной «Шерифа», а мы не забили. Не можем ничего сказать об этом матче. Нужно просто искать ответственность и думать, почему так и не получилось.

У нас остались только УПЛ и Кубок. Хотим победить в обоих турнирах. Мы должны больше концентрироваться на этих соревнованиях. Надеемся, будем играть в следующем сезоне ЛЧ совсем по-другому», — сказал Де Дзерби

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Только выездная победа над «Интером» оставит «Шахтеру» шансы на евровесну

Месси едет к Гвардиоле, Шериф борется за плей-офф Лиги чемпионов: за кем следить 24 ноября

«Шахтеру» отчаянно нужна победа над «Интером», но в Италии у «горняков» очень мало шансов

«Шахтер» вслед за «Динамо» тоже остался без евровесны, проиграв «Интеру» в Лиге чемпионов

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.