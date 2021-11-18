Де Дзерби: «Шахтер» хотел бы набрать 13 очков за четыре оставшихся тура УПЛ

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал, как его команда готовится к матчу 15-го тура УПЛ против «Руха». Игра состоится 20 ноября.

«Я не считаю, что матч с «Рухом» менее важен, чем с «Интером». До зимних каникул у нас четыре очень важных поединка в чемпионате. В них мы хотим набрать 12 очков, потому что, к сожалению, 13 очков — невозможно. Потом будем думать о матчах с «Интером» и «Шерифом», и постараемся выиграть оба. Если мы одержим две победы, нам откроются все двери.

Педриньо два дня назад вернулся в общую группу и чувствует себя более-менее хорошо. Ему просто нужно снова привыкнуть, поменять скорость и движение во время тренировки. Возможно, в субботу в стартовом составе он не выйдет, но к Лиге чемпионов уже сможет быть готов», — цитирует Де Дзерби официальный сайт «Шахтера».

Ранее итальянский тренер подтвердил, что летом дончане интересовались аргентинским форвардом Хулианом Альваресом.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Mикитин: Петраков доказал, что достоин быть главным тренером сборной

Вирт: Петраков чужого места в сборной не занимает

Шаран: Петраков и его штаб просто здорово сработали в плане замен

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.