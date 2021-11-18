Де Дзерби: «Шахтер» еще в июле думал о трансфере Альвареса

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о ситуации с форвардами в команде, в частности, об интересе «горняков» к аргентинцу Хулиану Альваресу.

«Траоре не будет до следующего сезона, Мораес еще не начал тренироваться с нами. Пока не знаю, начнет он до зимней паузы или после. Рассчитываем, что Сикан, Педриньо и Фернандо хорошо сыграют.

Мы уже в июле думали об Альваресе, но не взяли его, потому что сделали другие выводы. Сейчас стараемся закончить наилучшим образом первую часть сезона, играть в футбол хорошо, и даже лучше. Хотим выиграть шесть матчей, а потом посмотрим, что делать в январе на трансферном рынке.

Иногда при желании улучшить команду есть риск сделать хуже. Мы должны хирургически выбрать лучшее решение для клуба», — цитирует Де Дзерби официальный сайт «Шахтера».

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