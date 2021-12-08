Де Дзерби: «Шахтер» должен был победить со счетом 5:0

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал ничью с «Шерифом» (1:1) в Лиге чемпионов.



«Шевченко заслужил сыграть в Лиге чемпионов даже 5 минут, потому что он настоящий профессионал, всегда тренировался отлично. Поэтому я считаю, что это было правильно и совсем не касается уважения или нет к сопернику. Мы были должны победить сегодня 5:0, потому что у нас было столько шансов забить.

В первом тайме «Шериф» ждал нас в обороне. У нас было мало возможностей найти свободные зоны, но мы доминировали в игре.

Во втором тайме «Шериф» играл на 20-30 метров вперед, и мы меньше доминировали, но у нас была возможность больше играть в глубину. Мы создали много шансов забить в обоих таймах, но не забили. Я не помню ударов «Шерифа», на последней секунде мы пропустили из-за ошибки.

Но проблема в том, что ты должен забивать, когда нужно закрыть матч. А если ты делаешь такую ошибку, матч остается открытым до конца.

Думаю, что-то будем делать в январе с трансферами, но разница между прошлым и сегодняшним матчами с «Шерифом», что сегодня мы видели прогресс нескольких игроков, как Судаков и Бондаренко. Мы заменили Судакова, потому что он получил травму.

Смотрите, в Украине я иностранец. Я уважаю всех, не смотрю на то, что игрок итальянец, бразилец или украинец, но я должен принимать решения, потому что в Украине есть лимит на легионеров. Мы играли с 5 украинцами в Мадриде, я выбираю состав исключительно по сопернику и не смотрю, кто какой национальности», – сказал Де Дзерби.

Также твиттер УЕФА опубликовал первый гол Шевченко в Лиге чемпионов.

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