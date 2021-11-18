Де Дзерби рассказал о своем пожелании для сборной Украины

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби отреагировал на победу сборной Украины над Боснией и Герцеговиной (2:0), которая позволила главной команде нашей страны продолжить борьбу за путевки на ЧМ-2022 в стыковых поединках.

«Счастлив поздравить сборную Украины с успешным выступление в отборе на ЧМ-2022. Рад, что и мои подопечные помогли Петракову добыть шанс на квалификацию. Отмечу яркие выступления Степаненко и Матвиенко. Очень надеюсь, что далее, в стыковых матчах плей-офф, Украине не выпадет сборная Италии», — сказал Де Дзерби в интервью телеканалу «Футбол».

Ранее итальянец высказался по поводу грядущего матча в УПЛ против «Руха».

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