Де Дзерби прокомментировал победу «Шахтера» над «Ворсклой»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу в 12-м туре УПЛ над «Ворсклой» (2:0).



«Не буду сразу говорить о матче. Хочу выразить соболезнования Сергея Морозова, я его знал, это был мой друг. Он несколько раз приезжал на базу посмотреть наши тренировки. Для нас было очень грустно получить эту новость. Хороший человек, который знал футбол, очень воспитанный. Я буду всегда о нем вспоминать. Мы мало разговаривали, но я горд, что познакомился с ним.

По поводу матча. Он был тяжелым, как и каждый матч, особенно, после Лиги чемпионов. Конечно, нам стало легче после удаления. Но и до удаления мы создали несколько моментов, чтобы забить первый гол. Я заметил, что несколько футболистов были уставшими. Пожтому я сделал три замены в перерыве.

Педриньо заменил, потому что он получил травму, Фернандо, потому что он получил желтую, Алана Патрика – видел его усталость, он сыграл практически во всех матчах сезона, он мне показался уставшим сегодня.

Мы сыграли хорошо и в первом, и во втором тайме. Я считаю, что у нас сильные соперники, но мы сохраняем ту же дистанцию от «Динамо», которое будет играть завтра.

Мнение по решению арбитра в моменте с удалением Тилля? Бывают разные интерпретации. Был момент, когда Педриньо получил жесткий фол и травму. То, что мне сегодня не понравились арбитры, это не на поле, потому что на поле ошибки бывают у всех – и у футболистов, и у арбитров. Но мне не понравилось, что они общались в перерыве, арбитр вел себя неправильно. Да, он арбитр, но арбитр – это тоже человек, как и все.

Со Степаненко, думаю, ничего особенного, с Педриньо может быть чуть-чуть сложнее, надо понять. Это накладывается на травмированного Траоре. Но у нас сильная команда, много игроков. Сегодня мы это увидели, потому что Тете, Соломон, Судаков сыграли очень хорошо во втором тайме, как и Сикан.

Мы сильная команда, мы продолжаем играть, несмотря на потери. В среду у нас матч на Кубок Украины, это тоже очень важная цель для нас. Будет очень сложный матч в «Одессе». Важен каждый матч, как и сегодня, как и против «Реала».

Мы сегодня играли против команды, которая идет на 3-м месте в турнирной таблице, и я хотел бы выиграть чемпионат», – сказал Де Дзерби.

Также мы сообщали, что Владимиру Шарану предлагали возглавить клуб Премьер-Лиги.



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