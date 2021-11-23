Де Дзерби: постараемся набрать очки с «Интером», которые дадут нам возможность занять третье место

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

«Предстоит очень сложный матч. Мы будем играть против очень сильной команды, которая выступает очень хорошо. У «Интера» много сильных футболистов, которые играют вместе уже много лет.

Мы хотим показать наш футбол. Постараемся завтра набрать очки, которые дадут нам возможность занять третье место в группе. Мы еще не выиграли в Лиге чемпионов, потому что, может быть, не заслужили этого. Но мы показываем хороший футбол. Даже против «Шерифа» плохо не играли, но они ударили дважды по воротам и забили два гола. Мы создали много шансов, чтобы победить, но не получилось. Конечно, мы можем даже проиграть «Интеру», потому что, я считаю, команда сильнее.

Завтра у нас не будет Алана Патрика, Исмаили. Посмотрим, сможет ли восстановиться Степаненко – тоже под сомнением. Будем использовать тех футболистов, которые с учетом своих характеристик смогут заменить упомянутых выше. И ясно, что это будут более молодые игроки, у которых меньше опыта в матчах такого уровня. В любом случае мы будем использовать тех, кто может максимально проявить себя. Пока не приняли окончательного решения касательно того, кто выйдет на поле», — цитирует Де Дзерби пресс-служба клуба.

Матч «Интер» – «Шахтер» пройдет 24 ноября и начнется в 19:45.

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