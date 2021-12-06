Де Дзерби об оценке для «Шахтера» в Лиге чемпионов: я плох в математике, не могу помочь

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби дал комментарий накануне матча шестого тура Лиги чемпионов против «Шерифа». Игра состоится 7 декабря, начало — 19.45.

«Будет ли ротация? 50 на 50. Есть несколько игроков, которые и завтра, и в субботу на поле не выйдут. Но завтра будет мощный состав, потому что матч все равно очень важный. Многим молодым футболистам нужно показать себя. Не переживайте, состав будет сильным.

Когда мы говорим о еврокубках, то нужно не забывать о четырех матчах квалификации. Но в группе Лиги чемпионов мы не получили те результаты, которых хотели. Но я сразу предупреждал, что в группе мы сейчас не сможем играть как лидеры, играть так, как я хочу. Я считаю, что ошибки были, но мы их можем исправить в новом сезоне. Думаю, в том числе и трансферы могут помочь играть в Лиге чемпионов. Оценка? Я плох в математике, не могу помочь.

Ожидания от Лиги чемпионов были совсем другие, но, вероятно, мы заслужили то, что есть. Мы уже выиграли Суперкубок, а также сражаемся за Кубок и УПЛ. Все это должно помочь, чтобы в новом сезоне мы сыграли иначе.

Важность матча с «Шерифом»? Мы будем играть поздно вечером, будет холодно. Но мы играем за «Шахтер», нужно уважать и клуб, и болельщиков. Кроме того, есть 25 игроков, и те, кто выйдет на поле, должны сыграть с уважением. И каждая победа потом помогает снова побеждать», — сказал Де Дзерби.

Ранее ожиданиями от матча «Шахтера» с «Шерифом» специально для нашего сайта поделился Геннадий Зубов.

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