Де Дзерби – о Степаненко: не могу дать ему гарантии постоянного места в основе

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о полузащитнике донецкой команды Тарасе Степаненко, который не всегда попадает в стартовый состав «горняков».

«Степаненко повел себя безупречно, как настоящий профессионал. Мы познакомились в начале сезона, я сказал ему, что думаю. Считаю, что он является очень важным игроком для команды. Я бы назвал его позицию решающей, но не могу дать ему гарантии постоянного места в основе», — сказал Де Дзерби в эфире «BurBuzz».

В текущем сезоне УПЛ 32-летний Степаненко в составе «Шахтера» провел 12 матчей и забил 2 мяча.

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