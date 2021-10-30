Де Дзерби – о победе над «Десной»: не понравилось, что мы пропустили один мяч

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал матч 13-го тура украинской Премьер-лиги с «Десной». Поединок прошел в Киев и завершился победой «горняков» со счетом 4:1.

«Очень хорошо сыграли уже в первом тайме. Но мне не понравилось, что мы пропустили один мяч, когда раз, или может быть два раза, «Десна» играла на нашей половине поля. А потом мы могли, и мы должны были забить больше голов. Наш прогресс – это когда появляются шансы, и мы после них забиваем голы», — сказал Де Дзерби в эфире телеканала «Футбол 1».

В текущем сезоне УПЛ «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

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