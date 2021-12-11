Де Дзерби – о победе над «Александрией»: это абсурд – играть на таких полях

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал матч 18-го тура украинской Премьер-лиги с «Александрией», который завершился победой «горняков» со счетом 2:1.

«Сегодня был очень тяжелый матч, но мы выиграли. Победа очень сложная. Мы играли против сильной команды. К сожалению, поле ужасное. Считаю, это совсем несерьезно, потому что украинский чемпионат высокого уровня.

Много болельщиков смотрят его, телевидение показывает его, как и в Италии, как в Англии. Однако инфраструктура должна быть на таком же уровне. А сегодняшнее поле, к сожалению, не для игры в футбол. Говорю это, потому что работаю в клубе, который тратит во время сезона много денег, который также показывает украинский футбол в Европе. И я считаю, что это абсурд – играть на таких полях, которые сложно назвать футбольным полем. И это была не только проблема «Шахтера», но и «Александрии», потому что потом у футболистов случаются травмы.

Марлос не приехал сюда, потому что травмирован. В другом случае он бы приехал и, может быть, играл. Остается он или нет, я не знаю. Скажут клуб и сам Марлос. А я могу сказать, что, если он уходит, для меня это, конечно, очень печально. В эти месяцы Марлос очень помог мне и на поле, и не только. Сегодня это ключевой и сильный игрок. И если он уходит, как человеку мне очень жаль, потому что я обожаю его», — цитирует Де Дзерби пресс-служба клуба.

В текущем сезоне УПЛ «Шахтер» занимает первое место, набрав 47 очков.

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