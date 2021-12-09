Де Дзерби: неудача в игре с «Александрией» разрушит наш отпуск

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о мотивации своей команды на матч с «Александрией» в рамках 18-го тура УПЛ. Игра состоится 11 декабря на стадионе «Ника».

«В Александрии мы должны победить, потому что по-другому наш отпуск будет разрушен. Было бы очень печально», — сказал Де Дзерби в интервью клубному телеканалу «Шахтера».

Напомним, что донецкая команда лидирует в УПЛ, однако при равенстве очков она опережает «Динамо» только по разнице мячей.

После матча с «Александрией» «Шахтер» отправится в отпуск. Свое единственное поражение в текущем розыгрыше УПЛ «оранжево-черные» потерпели как раз от команды Юрия Гуры — 1:2 в первом круге.



Ранее «Шахтер» упустил победу над «Шерифом» на последней минуте матча.

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