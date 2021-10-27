Де Дзерби: мы – «Шахтер», и для всех это должно быть понятно

Главный тренер «Шахтера» Роберто ДЕ Дзерби прокомментировал матч 1/8 финала Кубка Украины с «Черноморцем», который завершился победой донецкой команды со счетом 3:0.
«Мы очень хорошо сыграли, даже в первом тайме без забитых голов. Все играли хорошо. Крайне важный результат для нас. Кубок Украины очень важен для «Шахтера».
Я ожидаю от Конопли и Корниенко большего. Мы – «Шахтер», и для всех это должно быть понятно. Играть за нашу команду – это огромная ответственность для футболистов.
Педриньо не будет три недели и мне очень жалко, что мы будем играть в Мадриде без него. Игрок за фол на Педриньо в Полтаве даже не получил желтую карточку. Тренерский штаб и футболисты будут заступаться за других игроков. Надо сначала защищать футболистов на поле», — сказал Де Дзерби в эфире телеканала «Футбол 1».
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