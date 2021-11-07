Де Дзерби: мы очень довольны, что стали лидерами УПЛ

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над «Колосом» (3:1) в 14-м туре УПЛ.



«Мы очень довольны, что стали лидерами УПЛ. Но впереди столько матчей, что эта дорога очень длинная и сложная.

Каждый матч сложен, но сегодняшний мы и сами усложнили, ведь в 1-м тайме должны были забить минимум 4-5 голов. Может быть, нам нравится оставлять матч открытым до его завершения, но должны взять за привычку закрывать матчи досрочно. Матч стал открытым, когда мы пропустили гол. И это печально, особенно когда играешь так хорошо.

Пропустили гол, когда сами имели самый лучший момент для взятия ворот. Это печально. Сложно было играть лучше, чем мы играли до этого момента. Что мы могли сделать лучше, так это забить 4-5 голов, потому что было много шансов. Не хочу плохо говорить о сопернике, но когда есть момент, ты должен его реализовать. Иначе – матч станет сложным.

Мы должны думать о своей мотивации, сегодня она у нас была большая, потому что победа позволяла нам подняться на 1-е место. В прошлом сезоне и в 4 первых месяцах этого «Динамо» всегда было на 1-м месте, поэтому мы хотели вернуть себе это место.

Очень хорошо. Как и Маркоса, Витао и футболистов, которые меньше играли. Я должен делать так, чтобы все игроки чувствовали себя важными», – сказал Де Дзерби.

Также «Ворскла» выиграла у «Динамо» в гостях благодаря голу и ассисту Тилля.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.