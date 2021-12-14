Де Дзерби: Мудрику не хватает эгоизма

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби оценил игру вингера донецкой команды Михаила Мудрика и рассказа о его прогрессе. Итальянский специалист заявил, что молодому игроку не хватает эгоизма.

«Мудрик – молодец. Он сильный, очень сильный и хороший парень. Иногда необходимо его изрядно поругать, а иногда – приласкать. Но это касается не только Мудрика, но и других молодых футболистов.

По моему мнению, за эти месяцы нашей совместной работы он значительно повзрослел. Это неправда, что он эгоист. Напротив, ему иногда не хватает именно эгоизма, он должен наносить больше ударов по воротам, чаще выходить один на один.

Я и моя команда полностью в его распоряжении. Как результат нашей работы – это титулы, победы и не только. Мы помогаем игроку стать футболистом с большой буквы», — сказал Де Дзерби в интервью BurBuzz.

В текущем сезоне УПЛ 20-летний Мудрик в составе «Шахтера» 11 матчей, забил два мяча и сделал шесть результативных передач.

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