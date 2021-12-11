Де Дзерби: Марлос должен был покинуть команду

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал ситуацию с полузащитником донецкой команды Марлосом, который покинет клуб этой зимой.

«Я не знаю, на каком этапе находятся переговоры между Марлосом и клубом. Для меня Марлос стал настоящим открытием в «Шахтере».

Вначале, когда я только приехал сюда, мне хотелось начать новый цикл с новыми игроками. Марлос был одним из тех, кто должен был покинуть команду.

Но он впечатлил меня с положительной стороны. Чрезвычайный человек. Как футболист, он отыгрывал важную роль. Будет очень обидно, если он покинет команду.

Мне жаль с позиции тренера, потому что я потеряю важного игрока, который не раз менял ход игры в нашу пользу. Мне будет жаль и с точки зрения личностных отношений, ведь это человек с ценностями», — сказал Де Дзерби в эфире «BurBuzz».

Напомним, у Марлоса в конце декабря этого года заканчивается контракт с «Шахтером».

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Источник: Марлос покинет «Шахтер» и вернется в Бразилию

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