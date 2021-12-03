Де Дзерби: Корниенко и Мудрик сыграли очень хорошо

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от матча со «Львовом» (6:1) в рамках 17-го тура УПЛ.
«Начали очень медленно этот матч. Не можем пропускать голы, когда соперник за тайм два раза был на нашей половине. Но позже ребята очень хорошо реагировали. Неважно, выигрываешь ты 1:0 или 2:0, но, глядя на таблицу понимаешь, что нужно забивать больше, чем можем. Должна быть футбольная злость, чтобы забивать больше.
Четыре гола с левого фланга? Думаю, со старта сезона больше голов у нас было создано с правого края, а сейчас все вышло иначе. Корниенко и Мудрик сыграли очень хорошо. Мы умеем играть и справа, и слева.
Украинский чемпионат очень сложный. Иногда не видишь опасность, но пропускаешь гол», — сказал Де Дзерби в интервью телеканалу «Футбол».
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