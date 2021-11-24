Де Дзерби хочет пригласить в «Шахтер» лидера «Сассуоло»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби продолжает искать усиление состава в своей бывшей команде «Сассуоло».

Итальянский специалист уже сообщил руководству донецкого клуба, что хотел бы уже зимой заполучить полузащитника Жереми Бога, сообщает ресурс TuttoMercato. «Сассуоло» оценивает 24-летнего француза в 25 миллионов евро.

Бога предпочитает действовать на позиции левого атакующего хава, но способен сыграть и в центре, и справа, и на острие. В нынешнем сезоне француз сделал два ассиста в восьми матчах Серии А.

Напомним, что прошлым летом бразильский защитник Марлон перешел в «Шахтер» из «Сассуоло». Также Роберто Де Дзерби хотел видеть в составе донецкой команды Мануэля Локателли и Доменико Берарди.

Ранее стал известен состав «Шахтера» на матч с «Интером» в Лиге чемпионов.

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