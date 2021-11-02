Де Дзерби: главное – продолжать свой путь

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

«Мы работаем вместе три-четыре месяца и прекрасно знаем, как можем прогрессировать в будущем. Я считаю, что наш прогресс может появляться, в том числе, благодаря таким матчам со сложными соперниками. Продолжим показывать нашу игровую философию. Независимо от того, сильный противник или нет, для нас самое главное – продолжать свой путь.

Считаю, то, что мы еще не забили ни гола в Лиге чемпионов, случайно. Против «Шерифа» у нас было 25 ударов, 110 мячей мы сыграли в штрафной площадке соперника. С «Интером» у нас было много шансов. И с «Реалом», до его третьего гола, мы тоже создали некоторые возможности. Так что это случайно. И мы не должны забывать, что 2 из 3 матчей мы провели без Траоре – это не оправдание, но просто факт. Играть без Траоре, конечно, тяжело», — цитирует Де Дзерби пресс-служба клуба.

Матч «Реал» — «Шахтер» пройдет 3 ноября в Мадриде и начнется в 19:45.

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