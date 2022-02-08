Давид: «Металлист» — один из топ-клубов Украины, поэтому сразу согласился на переход

Бразильский нападающий Давид да Ора прокомментировал свой переход в «Металлист». 6 января харьковский клуб объявил о подписании долгосрочного контракта с 22-летним форвардом.

«Когда получил приглашение от «Металлиста», то сразу согласился. Знаю, что «Металлист» — один из топ-клубов Украины, поэтому даже не думал. Мои агенты сказали, что все, мы едем в Украину — я сразу обрадовался. Хочу играть и получать удовольствие от клуба «Металлист».

Я знаю, что в «Металлисте» есть много бразильцев, а впереди большая задача. Поэтому очень рад, что прилетел в Украину и присоединился к команде, все прошло быстро. Я хочу играть, хочу поскорее выйти на футбольное поле», — сказал Давид в комментарии программе «Профутбол Digital».

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