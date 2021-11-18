Данк украинца Пустового признали лучшим в игровом дне баскетбольного Еврокубка

Для украинского центрового «Гран Канарии» Артема Пустового успешно сложился выездной матч пятого тура Еврокубка против турецкого «Бурсаспора».

Его команда победила со счетом 85:74, а наш баскетболист стал одним из главных героев поединка. Пустовой набрал 20 очков и совершил семь подборов.

Украинский центровой был не только эффективным, но и эффектным. Его данк после передачи Криса Крамера признали лучшим броском сверху в игровом дне Еврокубка — второго по рангу турнира в клубном баскетболе Европы.

«Гран Канария» уверенно лидирует в своей группе, одержав четыре победы в пяти матчах.

Напомним, что Артем Пустовой перешел в клуб с Канарских островов из «Барселоны» в последнее межсезонье.



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