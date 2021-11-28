Дальнейшая судьба Кравченко в «Черноморце» пока не ясна

Один из ветеранов Премьер-лиги полузащитник Сергей Кравченко в период летнего межсезонья был одним из тех, в чьих услугах нуждался главный тренер одесского «Черноморца» Юрий Мороз.



Однако в ходе осенней части нынешнего чемпионата 38-летний футболист был задействован наставником черно-синих не в полной мере. В пяти матчах Кравченко выходил на поле в стартовом составе и еще в шести – на замену. При этом в последних шести турах опытный игрок неизменно оказывался в числе запасных.

После матча с Десной в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua Юрий Мороз рассказал о причинах низкой востребованности экс-игрока сборной Украины.

«На сегодняшний момент и Бека Вачиберадзе, и Николай Михайленко, и Евгений Смирный получше выглядят. Побыстрее, помобильнее. Хотя Сергей всегда в обойме. Он трудится, пашет в тренировочном процессе. Но, к сожалению, возраст берет свое и скоростных качеств у него сегодня уже не так много. Мы ему даем 45, 30, 20 минут игрового времени. Кравченко их всегда получает. В матче с «Десной» он вышел на замену, чтобы организовать в середине поля больше игру на атаку, чем на оборону. Чтобы он помог своим опытом партнерам Авагимяну, Тлумаку, Смирному и Цитаишвили. Сергей организовал их больше действовать через фланги, найти пас в глубину. У него в игре с черниговцами эти моменты были, и мы стараемся его использовать для того, чтобы он максимально приносил пользу.

Рассчитываю ли на него весной? Сейчас на этот вопрос однозначного ответа я дать не могу. Давайте дождемся окончания осеннего отрезка, а там время покажет».

Напомним, что в 15 туре УПЛ одесский Черноморец уступил на своем поле черниговской Десне со счетом 0:1.

Также «Днепр-1» разгромил «Ворсклу» в матче УПЛ.



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