Далакян: очень хотелось бы объединить титулы в своем дивизионе

Украинский чемпион WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 КО) поделился дальнейшими планами.



«Очень хотелось бы объединить титулы в своем дивизионе. А потом уже можно шагать дальше.

Когда я готовился к поединку с Велорией, у меня было два спарринг-партнера – один из ЮАР – Морути Мталане, другой из Англии – Санни Эдвардс. И вот в будущем они стали тоже чемпионами мира.

Мы готовы объединять титулы. После первой же защиты, наша компания контактировала с представителями других чемпионов по версиям, но никто не проявлял желания, ведь это для всех риск.

Понятно, что каждый из них держится за свой титул, но когда-то нужно же и объединять. Лично для меня это важно. Они пока держатся.

Возможно, у них есть свои какие-то подводные камни, о которых я не знаю. Но мы делали предложение. Видимо, у них другие планы, – сказал Далакян в интервью Tribuna.com.

Следующий бой Далакян проведет 20 ноября против Конспесьона. Бой пройдет в Киеве.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.