Cтало известно, когда Шевченко возглавит «Дженоа»

Экс-наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко близок к тому, чтобы стать главным тренером «Дженоа».



Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что 45-летний специалист прибудет в Италию в понедельник, 8-го ноября.

Зарплата 45-летнего украинца составив 2 млн евро в год. Соглашение будет подписано до 2024 года.

Также «Ворскла» выиграла у «Динамо» в гостях благодаря голу и ассисту Тилля.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Освободилось место для Шевченко: из «Дженоа» уволили главного тренера

Левченко: надеюсь, американские инвесторы выделят Шевченко деньги на усиление состава

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.