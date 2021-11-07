Cтало известно, когда Шевченко возглавит «Дженоа»

07.11.2021
09:29
Новость
Футбол
Экс-наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко близок к тому, чтобы стать главным тренером «Дженоа».
Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что 45-летний специалист прибудет в Италию в понедельник, 8-го ноября.
Зарплата 45-летнего украинца составив 2 млн евро в год. Соглашение будет подписано до 2024 года.
Также «Ворскла» выиграла у «Динамо» в гостях благодаря голу и ассисту Тилля.
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