Чумак: в Казахстане из-за ковидной ситуации клубы урезают бюджеты

Воспитанник «Динамо» Евгений Чумак, который собирается вернуться в Украину после выступлений за «Туран», поделился мнением о чемпионате Казахстана.

«Честно говоря, меня чемпионат Казахстана удивил тем, что уровень достаточно высокий. Потому что здесь в каждой команде по пять-десять легионеров. Приезжают люди, которые уже поиграли, много россиян, которые играли раньше за «Спартак» и «ЦСКА». Уровень достаточно неплохой. На голову выше, чем чемпионат Узбекистана.

Зарплаты в этом чемпионате? Есть команды, которые платят большие деньги, но их сейчас немного. В связи с ситуацией с ковидом, бюджеты урезают. Есть два-три клуба, которые могут платить приличные деньги, но их немного. Если брать в среднем, то плюс-минус то же, как и в Украине, если это не «Динамо» и «Шахтер».

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