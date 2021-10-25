Чумак рассказал историю из карьеры Милевского

Украинский футболист Евгений Чумак, который является воспитанником киевского «Динамо», вспомнил о совместных тренировках с Артемом Милевским и Александром Алиевым.

«Не могу сказать, что они «пихали» молодым. Подсказывали, Саша Алиев более в жесткой форме, Артем Милевский спокойнее. Хорошие ребята, о них ни одного плохого слова не скажу. Была одна история с Милевским. Мы были в дубле и его спускали к нам тренироваться. Как-то он подходит ко мне, спрашивает: «Что ты, малой, сегодня делаешь вечером?». Говорю, что иду в гости. Он отвечает: «Ну давай, чтобы не закончил, как я». Так намекал на свой образ жизни, сам себя подкалывал».

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