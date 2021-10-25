Чумак рассказал, что разрушило его карьеру в киевском «Динамо»

Украинский полузащитник Евгений Чумак выдвинул свою версию того, почему у него не получилось заиграть в киевском «Динамо», хотя в 2015 году он даже выходил на еврокубковые матчи.

«Есть мысль, что это может быть из-за того, что я пошел на программу «Моя игра» на телеканал «Футбол». Потому что в то время и Ребров ко мне хорошо относился, и Рауль Рианчо хвалил, после матчей подходил и говорил, что я молодец.



Затем за два тура до конца чемпионата мы поехали с U-20 на чемпионат мира в Новую Зеландию. Там я сыграл все матчи. Мы приехали, а мне тренер дубля говорит, что ты с нами. Пока был в Новой Зеландии, эта программа вышла. Люди посмотрели, кому-то, наверное, не понравилось. Хотя я спрашивал разрешения, могу ли пойти на программу. Мне ответили, что можешь идти без проблем. Вот потом такая непонятная ситуация получилась.



Ладно, если бы была какая-то такая причина — пьянки, девушки, опоздание на тренировку, играл плохо, тогда можно было понять. А так мне сказали, что по этой причине так все получилось с «Динамо».

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