Что потеряла Свитолина: состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA

Приближается момент старта Итогового турнира WTA. Соревнование состоится в городе Гвадалахара (Мексика) с 10-го по 17 ноября.
В Итоговом турнире принимают участие восемь лучших теннисисток 2021 года. Жеребьевка разделила их на две группы.
В Группу Чичен-Ица попали: Арина Соболенко (1), Мария Саккари (4), Ига Швентек (5) и Паула Бадоса (7).
В Группу Теотиуакан определены: Барбора Крейчикова (2), Каролина Плишкова (3), Гарбинье Мугуруса (6) и Анетт Контавейт (8).
Чичен-Ица и Теотиуакан — это названия древних мексиканских городов.
Напомним, что Элина Свитолина впервые с 2016 года не примет участие в Итоговом турнире. Позже украинка отказалась от перспективы ехать в Гвадалахару в качестве запасной.
Ранее украинка Калинина пробилась во второй круг турнира в Австрии.
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