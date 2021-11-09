Что потеряла Свитолина: состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA

Приближается момент старта Итогового турнира WTA. Соревнование состоится в городе Гвадалахара (Мексика) с 10-го по 17 ноября.

В Итоговом турнире принимают участие восемь лучших теннисисток 2021 года. Жеребьевка разделила их на две группы.

В Группу Чичен-Ица попали: Арина Соболенко (1), Мария Саккари (4), Ига Швентек (5) и Паула Бадоса (7).

В Группу Теотиуакан определены: Барбора Крейчикова (2), Каролина Плишкова (3), Гарбинье Мугуруса (6) и Анетт Контавейт (8).

Чичен-Ица и Теотиуакан — это названия древних мексиканских городов.

Напомним, что Элина Свитолина впервые с 2016 года не примет участие в Итоговом турнире. Позже украинка отказалась от перспективы ехать в Гвадалахару в качестве запасной.

Ранее украинка Калинина пробилась во второй круг турнира в Австрии.

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