ЧМ по бразильскому джиу-джитсу в ОАЭ. Онлайн-трансляция (День 2)

Сегодня, 15 ноября, в Абу-Даби стартовал международный турнир по бразильскому джиу-джитсу, в котором принимает участия сборная Лиги TMS. В состав украинской команды вошло 16 спортсменов.

Во второй день соревнований будут бороться черные пояса и компетиторы категории Master. Следить онлайн за боями украинцев можно в этой новости:

ВИДЕО:



Мат 4:



Мат 8:

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