ЧМ по бразильскому джиу-джитсу в ОАЭ. Онлайн-трансляция (День 2)

15.11.2021
19:52
Новость
Единоборства
Сегодня, 15 ноября, в Абу-Даби стартовал международный турнир по бразильскому джиу-джитсу, в котором принимает участия сборная Лиги TMS. В состав украинской команды вошло 16 спортсменов.
Во второй день соревнований будут бороться черные пояса и компетиторы категории Master. Следить онлайн за боями украинцев можно в этой новости:
ВИДЕО:
Мат 4:
Мат 8:
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