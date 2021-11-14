ЧМ по бразильскому джиу-джитсу в ОАЭ. Онлайн-трансляция

14.11.2021
17:28
Новость
Единоборства
Сегодня, 14 ноября, в Абу-Даби стартовал международный турнир по бразильскому джиу-джитсу, в котором принимает участия сборная Лиги TMS. В состав украинской команды вошло 16 спортсменов.
В первый день соревнований сражается категория детей и подростков.
ВИДЕО
Мат 2: https://youtu.be/sWSA3bVh-4U
Мат 5: https://youtu.be/UKHEdGgr1nk
Мат 6: https://youtu.be/EXwb9nmjZVo
Мат 8: https://youtu.be/9PrY17yM4Pk
Мат 9: https://youtu.be/yZ-dLMWn-0w
Мат 10: https://youtu.be/IuemFlI59WA
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