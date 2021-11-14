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ЧМ по бразильскому джиу-джитсу в ОАЭ. Онлайн-трансляция

Павел Соловей
Павел Соловей
14.11.2021
17:28
Новость
Единоборства

Сегодня, 14 ноября, в Абу-Даби стартовал международный турнир по бразильскому джиу-джитсу, в котором принимает участия сборная Лиги TMS. В состав украинской команды вошло 16 спортсменов.

В первый день соревнований сражается категория детей и подростков.

ВИДЕО

Мат 2: https://youtu.be/sWSA3bVh-4U

Мат 5: https://youtu.be/UKHEdGgr1nk

Мат 6: https://youtu.be/EXwb9nmjZVo

Мат 8: https://youtu.be/9PrY17yM4Pk

Мат 9: https://youtu.be/yZ-dLMWn-0w

Мат 10: https://youtu.be/IuemFlI59WA 

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