ЧМ по бразильскому джиу-джитсу в ОАЭ. Онлайн-трансляция

Сегодня, 14 ноября, в Абу-Даби стартовал международный турнир по бразильскому джиу-джитсу, в котором принимает участия сборная Лиги TMS. В состав украинской команды вошло 16 спортсменов.

В первый день соревнований сражается категория детей и подростков.

ВИДЕО

Мат 2: https://youtu.be/sWSA3bVh-4U

Мат 5: https://youtu.be/UKHEdGgr1nk

Мат 6: https://youtu.be/EXwb9nmjZVo

Мат 8: https://youtu.be/9PrY17yM4Pk

Мат 9: https://youtu.be/yZ-dLMWn-0w

Мат 10: https://youtu.be/IuemFlI59WA

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