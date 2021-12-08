Чижевский: в случае следующей неудачи в еврокубках с Де Дзерби никто церемониться не будет

В заключительном поединке группового раунда Лиги чемпионов «горняки» упустили победу в матче с «Шерифом» (1:1).

Экс-защитник «Шахтера» Александр Чижевский в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, что помешало «горнякам» отпраздновать первую победу в ЛЧ.

«Снова «горняки» не преуспели в реализации голевых моментов. Такое впечатление, что их исполнительского мастерства хватает, чтобы забивать лишь в чемпионате УПЛ. Второй негативный момент: отсутствие должной концентрации в компенсированное время, но ведь в футбол играют не только 90 минут. Паника на последних секундах матча в обороне стоила «Шахтеру» пропущенного гола и серьезных финансовых и имиджевых потерь.

Что касается полученных дивидендов, то тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби бросил в бой сразу нескольких молодых украинцев и они имели возможность обогатиться очень ценным международным опытом. Остается надеяться, что он поможет им прогрессировать, поскольку в случае еще одного такого провала в еврокубках никто с Роберто Де Дзерби уже церемониться не будет».

Напомним, что «Шахтер» занял последнее место в своей группе, набрав лишь два очка.

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