Чижевский: у «Шахтера» проблемы с завершением атак

3 ноября в 19.45 в Mадриде начнется поединок четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов между «Реалом» и «Шахтером».
Экс-защитник «Шахтера» Александр Чижевский в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, чего можно ожидать от матча с испанцами.
«На мой взгляд, в последнее время «Шахтер» переусердствовал в стремлении контроля над мячом и до реальных угроз воротам соперников дело доходит все реже. Ведь, вспомните, и до травмы центрфорварда Лассины Траоре голы давались дончанам с трудом.
Ситуация усугубилась после того, как Траоре надолго выбыл из строя, поэтому и не удивительно, что «горняки» умудрились еще не забить в групповом турнире Лиги чемпионов. Как и еще одна украинская команда — «Динамо», у которой также уязвимое место — нападение. А без голов нет положительного результата».
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