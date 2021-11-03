Чижевский: у «Шахтера» проблемы с завершением атак

3 ноября в 19.45 в Mадриде начнется поединок четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов между «Реалом» и «Шахтером».

Экс-защитник «Шахтера» Александр Чижевский в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, чего можно ожидать от матча с испанцами.

«На мой взгляд, в последнее время «Шахтер» переусердствовал в стремлении контроля над мячом и до реальных угроз воротам соперников дело доходит все реже. Ведь, вспомните, и до травмы центрфорварда Лассины Траоре голы давались дончанам с трудом.

Ситуация усугубилась после того, как Траоре надолго выбыл из строя, поэтому и не удивительно, что «горняки» умудрились еще не забить в групповом турнире Лиги чемпионов. Как и еще одна украинская команда — «Динамо», у которой также уязвимое место — нападение. А без голов нет положительного результата».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Динамо» снова уступает «Барселоне», но еще сохраняет шансы на плей-офф

Чтобы побеждать в Лиге чемпионов, «Шахтеру» надо начать с малого — забить хотя бы гол

Юношеская Лига чемпионов: «Шахтер» проиграл мадридскому «Реалу»

Mатвеев: «Шахтер» докажет случайность разгрома от «Реала» в Киеве

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.