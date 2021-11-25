Чижевский: «Интер» оказался готов и просчитал игру «Шахтера» в Милане

В предпоследнем матче группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» в гостях уступил «Интеру» (0:2) и потерял все шансы пробиться в еврокубковую весну.



Экс-игрок «горняков» Александр Чижевский в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими впечатлениями о сегодняшнем противостоянии в Милане.

«Все справедливо. Ведь еще до того, как нападающий «Интера» Джеко открыл счет, хозяева не реализовали несколько голевых моментов. Итальянский гранд оказался готов к тому, что гости будут стремиться контролировать мяч с помощью коротких и средних передач и благодаря высокому прессингу и умелому отбору заставлял дончан ошибаться. Сказался и более богатый международный опыт игроков «Интера». Как в Лиге чемпионов, так и за свои национальные сборные.

Даже и не припомню, когда раньше «Шахтер» так неудачно выступал в еврокубках. Не пробиться даже в Лигу Европы - это серьезный провал. Скорее всего, игроки еще не до конца понимают футбол нового главного тренера Роберто Де Дзерби, его требования. И пока все не будет доведено до автоматизма, «Шахтеру» сложно будет рассчитывать на успехи на международной арене».

Напомним, что после поражения «Интеру» «Шахтер» занимает последнее место в своей группе, набрав лишь одно очко.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от матча с «Интером» (0:2) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

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