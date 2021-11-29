Четыре украинских клуба требуют провести проверку деятельности ФХУ

Хоккейные клубы «Белый Барс», «Донбасс», «Краматорск» и «Мариуполь» направили обращение в Национальный олимпийский комитет Украины, Министерство молодежи и спорта Украины, а также Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта.

Профессиональные хоккейные клубы обеспокоены судьбой украинского хоккея, который может быть полностью уничтожен при руководстве Федерацией хоккея Украины Георгием Зубко, и просят государственные органы провести проверку деятельности ФХУ и содействовать в решении кризисной ситуации, сложившейся в украинском хоккее.

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