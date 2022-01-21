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Четыре украинские биатлонистки пробегут индивидуальную гонку в Антерсельве

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
21.01.2022
11:06
Новость
Другие
Биатлон

21 января пройдет женская индивидуальная гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира в итальянской Антерсельве.

Украину представят на трассе четыре спортсменки: Ирина Петренко (22), Анастасия Меркушина (52), Юлия Джима (55) и Елена Билосюк (87).

Трансляцию гонки будет на таких платформах: Суспильне, Eurosport, официальный сайт IBU.

Также украинка Элина Свитолина проиграла на Australian Open.

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