Четыре украинские биатлонистки пробегут индивидуальную гонку в Антерсельве

21.01.2022
11:06
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21 января пройдет женская индивидуальная гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира в итальянской Антерсельве.
Украину представят на трассе четыре спортсменки: Ирина Петренко (22), Анастасия Меркушина (52), Юлия Джима (55) и Елена Билосюк (87).
Трансляцию гонки будет на таких платформах: Суспильне, Eurosport, официальный сайт IBU.
Также украинка Элина Свитолина проиграла на Australian Open.
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