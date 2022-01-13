Четыре украинки узнали имена соперниц в первом круге Australian Open

В Мельбурне объявили жеребьевку Открытого чемпионата Австралии-2022. В первом круге турнира сыграют четыре украинские теннисистки – Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

Стали известны соперницы украинок:

Элина Свитолина (WTA 16) - Фиона Ферро (Франция, WTA 104)

Марта Костюк (WTA 50) - Диан Парри (Франция, WTA 117)

Ангелина Калинина (WTA 51) - Джессика Пегула (США, WTA 22)

Даяна Ястремская (WTA 102) - Мэдисон Бренгл (США, WTA 59)

Ранее в финал квалификации Australian Open пробилась Леся Цуренко. Она стала единственной представительницей Украины, которой удалось дойти до финального раунда отбора в Мельбурне (Дарья Снигур, Катерина Бондаренко, Катерина Байндл, а также Илья Марченко, Сергей Стаховский и Виталий Сачко проиграли на ранних этапах).

Турнир пройдет в Мельбурне с 17 января по 30 января.

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