Четыре матча АПЛ перенесли из-за коронавируса

Английская Премьер-лига сообщила о переносе еще 4 предстоящих матчей.



В другую дату состоятся игры «Саутгемптон» – «Брентфорд», «Уотфорд» – «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» – «Норвич», запланированные на 18 декабря, а также матч «Эвертон» – «Лестер», который должен был пройти 19 декабря.

Вспышки коронавируса продолжаются в «Брентфорде», «Лестере» и «Уотфорде», базы этих клубов закрыты для посещения. Также большое число зараженных футболистов зарегистрировано у «Норвича».

У всех этих клубов недостаточно футболистов для участия в предстоящих матчах.

Начиная с 12 декабря, из-за коронавируса перенесли уже девять матчей, включая игру «МЮ» – «Брайтон», о переносе которой было объявлено сегодня.

Также небольшие вспышки коронавируса произошли в «Ливерпуле» и «Челси».

Также «Атлетико Минейро» завоевал Кубок Бразилии и оформил «золотой дубль».



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