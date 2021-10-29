Четыре игрока «Нивы» пропустят матч чемпионата Украины

В 16 туре группы «А» Второй лиги винницкая «Нива» будет принимать одного из лидеров - «Эпицентр».



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в этом матче 31 октября подолянам не сможет помочь нападающий Артур Загорулько. Играющий президент ФК «Нива» из-за мышечной травмы пропустил уже четыре поединка и без его участия винничане набрали в них только два очка. Всего на счету президента в нынешнем сезоне восемь забитых голов, и он второй в гонке среди бомбардиров группы «А».

По имеющейся информации, в воскресенье также не смогут сыграть из-за повреждений еще два футболиста основного состава - Максим Зеленевич и Виталий Гемета.

Напомним, что «Нива» занимает в группе «А» Второй лиги седьмое место, набрав 18 очков.

Также «Шахтер» продлил контракт с лидером команды Тарасом Степаненко.



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