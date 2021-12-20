Четыре игрока «Динамо» попали в сферу интересов «Ингульца»

«Ингулец» зимой может усилиться сразу четырьмя футболистами из киевского «Динамо». В сфере интересов клуба из Петрово защитник Артем Шабанов, полузащитник Александр Андриевский, вингер Денис Антюх и нападающий Владислав Кулач, сообщает Sport Arena.

В текущем сезоне Шабанов провел за «Динамо» восемь матчей (один гол), Андриевский — 11 (один ассист), Антюх — четыре, а Кулач забил один мяч в пяти играх.

Ингулец занимает 14-е место турнирной таблицы УПЛ, набрав 13 очков.

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