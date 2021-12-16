Четвертый этап Кубка мира по биатлону: где смотреть

16 декабря во французском Анси женским спринтом стартует четвертый этап Кубка мира. Начало гонки – 15.15.



Украину на дистанции представят:

31. Дарья Блашко

40. Елена Билосюк

56. Юлия Джима

70. Ирина Петренко

98. Ольга Абрамова

Прямая трансляция гонки будет на «UA:Перший», сайте IBU, «Евроспорте», «Беларусь 5».

Также за гонкой можно следить по текстовой трансляции SIWIDATA.

Здесь вы можете ознакомиться со стартовыми составами сборной Украины на гонки в Анси в Обертиллиахе.

Также Свитолина вошла в топ-20 мирового рейтинга по интересному показателю.



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