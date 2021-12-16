Четвертый этап Кубка мира по биатлону: где смотреть

16 декабря во французском Анси женским спринтом стартует четвертый этап Кубка мира. Начало гонки – 15.15.
Украину на дистанции представят:
31. Дарья Блашко
40. Елена Билосюк
56. Юлия Джима
70. Ирина Петренко
98. Ольга Абрамова
Прямая трансляция гонки будет на «UA:Перший», сайте IBU, «Евроспорте», «Беларусь 5».
Также за гонкой можно следить по текстовой трансляции SIWIDATA.
Здесь вы можете ознакомиться со стартовыми составами сборной Украины на гонки в Анси в Обертиллиахе.
Также Свитолина вошла в топ-20 мирового рейтинга по интересному показателю.
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